الأمن الروسي يقبض على إرهابي خطط لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا

موسكو-سانا

ألقى الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة روستوف القبض على شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي، وخطط لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس: “تخابر الموقوف مع عناصر تنظيم إرهابي من مقاطعة روستوف وأعلن انضمامه للتنظيم واستعداده لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية في روسيا”.

وقبض الأمن الفيدرالي الروسي مؤخراً على قيادي و5 أعضاء في منظمة (ايلي-آيات) المتطرفة في مقاطعة روستوف، ووجهت لهم تهماً بالنشاط المتطرف.

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