إعادة تشغيل 24 بئراً بعد صيانتها بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل 24 بئراً بعد صيانتها وإصلاحها.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن الآبار المعاد تشغيلها شملت مواقع مختلفة ضمن مدينة السويداء وريف المحافظة، مشيراً إلى أنها كانت معطلة خلال الشهر الماضي لأسباب فنية تتعلق بعدم استقرار المنظومة الكهربائية المغذية لها وقدم تجهيزاتها.

ولفت الشريطي إلى مواصلة ورشات المؤسسة تباعاً إصلاح الآبار التي تتعطل وتخرج عن الخدمة وفق الإمكانيات المتاحة.

عمر الطويل

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