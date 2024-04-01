روسيا: عدوانية الناتو تجاهنا ستؤدي إلى تدهور الوضع العسكري والسياسي في أوروبا

فيينا-سانا

أكدت روسيا أن أوكرانيا تلعب دور ساحة قتال متقدمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد روسيا فيما يقوم الغرب بمهام الجبهة الخلفية.

وقال رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا قسطنطين غافريلوف لوكالة سبوتنيك اليوم: “تواجه روسيا التكتل العسكري الصناعي المشترك بين الناتو وأوكرانيا والذي تقوم فيه أوكرانيا بدور ساحة المعركة وأداة الكفاح المسلح ضد روسيا فيما تؤدي البلدان الغربية مهام المقر الرئيسي والجبهة الخلفية ومورد الأسلحة والاستخبارات وتعليمات الاستهداف”.

واعتبر غافريلوف أن سياسة الناتو العدوانية تجاه روسيا ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري السياسي في أوروبا في المستقبل.

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