1 نيسان – رأس السنة الآشورية

دمشق-سانا

1918 – تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.

1948 – حصول جزر فارو على الحكم الذاتي من الدنمارك.

1961 – أول إصدار للدينار الكويتي.

1979 – الإمام السيد الخميني يعلن إيران جمهورية إسلامية بعد استفتاء.

1986 – انفجار طائرة ركاب أمريكية أثناء رحلتها من اليونان إلى مصر، ومصرع أربعة ركاب وإصابة أكثر من مئة آخرين.

1989 – تنصيب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.

1993 – الملكة إليزابيث الثانية تشاهد عرضاً لسبعين طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي احتفالاً بمرور 75 عاماً على إنشائه.

2001 – الشرطة اليوغسلافية تلقي القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

2002 – قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة في مدينة جنين.

2009 – كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

من مواليد هذا اليوم:

1865 – ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.

1919 – جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

1940 – وانجاري ماثاي، ناشطة كينية بمجال البيئة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2004.

من وفيات هذا اليوم:

1968 – ليف لانداو، عالم فيزياء نظرية سوفييتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.

2015 – ميساو أوكاوا، أكبر معمرة في العالم.

أعياد ومناسبات:

رأس السنة الآشورية.

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