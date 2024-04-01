1 نيسان – رأس السنة الآشورية

دمشق-سانا
1918 – تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.
1948 – حصول جزر فارو على الحكم الذاتي من الدنمارك.
1961 – أول إصدار للدينار الكويتي.
1979 – الإمام السيد الخميني يعلن إيران جمهورية إسلامية بعد استفتاء.
1986 – انفجار طائرة ركاب أمريكية أثناء رحلتها من اليونان إلى مصر، ومصرع أربعة ركاب وإصابة أكثر من مئة آخرين.
1989 – تنصيب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
1993 – الملكة إليزابيث الثانية تشاهد عرضاً لسبعين طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي احتفالاً بمرور 75 عاماً على إنشائه.
2001 – الشرطة اليوغسلافية تلقي القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
2002 – قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة في مدينة جنين.
2009 – كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.
من مواليد هذا اليوم:
1865 – ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.
1919 – جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.
1940 – وانجاري ماثاي، ناشطة كينية بمجال البيئة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2004.
من وفيات هذا اليوم:
1968 – ليف لانداو، عالم فيزياء نظرية سوفييتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.
2015 – ميساو أوكاوا، أكبر معمرة في العالم.
أعياد ومناسبات:
رأس السنة الآشورية.
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