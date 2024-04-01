المقاومة اللبنانية تستهدف موقعي المطلة والمنارة للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية شنّت في وقت سابق اليوم هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وتجمعا لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا ‌‏المحتلة وحققت فيهما إصابات مباشرة.

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