خيال الظل والحكواتي في ثاني أيام رمضانيات طرطوس القديمة

طرطوس-سانا

فعاليات ثقافية تراثية تتماشى مع روح وطقوس شهر رمضان المبارك كالحكواتي وعروض مسرح خيال الظل كانت من بين أنشطة اليوم الثاني من “رمضانيات طرطوس القديمة”.

عادات حرص سكان المدينة على الحفاظ عليها لسنوات طويلة شكلت جزءاً من تراثهم الاجتماعي كالمحبة والألفة وحسن استقبال الضيوف ووقوفهم إلى جانب بعضهم البعض كانت خلاصة عرض خيال الظل لفرقة ” ظلال طرطوس ” الذي عملت على تدريبه الأمانة السورية للتنمية إحياء لهذا العنصر الثقافي اللامادي الأصيل والمسجل على قائمة الصون العاجل في اليونيسكو.

وتنوعت القصص بين حكواتي تحدث عن قصص اجتماعية مختلفة وحكواتي الأطفال الذي تناول في قصصه قيم الخير والصدق والوفاء إلى جانب نشاط الرسم على وجوه الأطفال برسومات محببة لديهم والأنشطة الثابتة كـ “شبابيك طرطوس” و المسرح التفاعلي ومعرض الحرف والمأكولات التراثية.

تسليط الضوء على المدينة القديمة وإحياء الموروث اللامادي فيها والحفاظ على هويتها هو هدف رمضانيات طرطوس القديمة كما قال محافظ طرطوس فراس الحامد في تصريحه للصحفيين بعد جولة له بأرجاء الساحة مكان إقامة الفعالية والتي رافقه فيها أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين ومدير الأوقاف عبد الله السيد ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ولادة جلب.

مدير الأمانة السورية للتنمية في طرطوس هادي ضاهر نوه أن رمضانيات طرطوس القديمة تأتي استكمالاً للأعمال السابقة ضمن مشروع تنمية طرطوس القديمة حيث تم في المرحلة الأولى تحديد هوية المنطقة وفهم السياق العام للمدينة ومن ثمَّ إقامة ورشة العمل التي خلصت إلى تبني أهداف الخارطة التنموية لها وإطلاق مبادرات حملة النظافة وإنارة المدينة كمخرجات لتلك الورشة بالإضافة إلى هذه الفعالية لإعادة إحياء طقوس شهر رمضان المبارك التي تميزت بها المدينة طيلة العقود والسنوات الماضية مشيراً أن مختلف الأنشطة من سوق تجارية وفعاليات ثقافية وحرفية هدفها التعريف بأهمية المدينة القديمة والإضاءة على أهم المواقع فيها.

ولفت صانع الحلاوة صيّاح إدلبي إلى أن هذه الصناعة اشتهرت بها المدينة القديمة وقدم مختلف أنواع الحلاوة بعد إتقانه العمل في مهنة متوارثة بعائلته أبّاً عن جد كما قال، مشيراً إلى أن الفعاليات الرمضانية بادرة جيدة ليشاهد الشباب تراث آباءهم وأجدادهم.

ويفتخر شحادة حسون بتفرده بمهنة صناعة عصير الخرنوب يدوياً والتي شكلت إرثاً في عائلته لنحو مئة عام معتبراً فعالية رمضانيات طرطوس بادرة جيدة تعطي للمدينة القديمة الحركة والنشاط وتعكس الألفة والمحبة بين سكانها وحسن استقبالهم لزوارها وحفظهم لتراثهم الأصيل.

فاطمة حسين

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