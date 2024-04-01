احتفالاً بعيد الطالب … حفل فني في المدينة الجامعية بحمص

حمص-سانا

أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة البعث حفلاً فنياً في ساحة المدينة الجامعية بحمص احتفالاً بعيد الطالب العربي السوري الرابع والسبعين، حيث رفع الطلبة الأعلام الوطنية وعلت أصوات الأغاني الوطنية في المكان.

وأكد رئيس فرع الاتحاد بجامعة البعث علي حمادي في تصريح لمراسلة سانا أن الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري هو تقليد سنوي تحييه جامعة البعث وتنفذ خلاله العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية، إضافة للأنشطة الهادفة التي تسلط الضوء على إبداعات الشباب ومواهبهم.

بدوره أشار رئيس مكتب الثقافة والتعليم بفرع اتحاد الطلبة بجامعة البعث كابي ابراهيم إلى أن يوم الطالب العربي السوري هو من الأيام المميزة بالنسبة للطلاب يمارسون فيه وعلى مدار عدة أيام أنشطتهم المنوعة الثقافية والرياضية والفنية ويعبرون عن فرحتهم، لافتاً إلى أن اتحاد الطلبة يعمل باستمرار على استقطاب الشباب ودعمهم وتقديم كل الإمكانيات ليواصلوا مسيرة تعليمهم إلى جانب هواياتهم.

مثال جمول

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