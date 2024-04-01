الخارجية الروسية: بصمات هجوم كروكوس الإرهابي تشير إلى نظام كييف وعليه تسليم المتورطين

موسكو-سانا

طالبت روسيا النظام الأوكراني باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري في ضواحي موسكو بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “أبلغت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بمطالبتها في إطار الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب باعتقال وتسليم جميع الأشخاص المتورطين في هذه الهجمات الإرهابية وتعويض الضحايا والتوقف فوراً عن دعم الإرهاب”.

وأضافت الخارجية الروسية: “إن الحرب ضد الإرهاب الدولي هي مسؤولية كل دولة وإن انتهاك اتفاقيات مكافحة الإرهاب سوف يترتب عليه مسؤولية تقع على عاتق كييف”.

وتعرض مجمع كروكوس التجاري في الـ 22 من آذار الجاري لهجوم إرهابي حيث اقتحم عدة إرهابيين المجمع وفتحوا النار على الموجودين وأشعلوا النيران فيه ما أسفر عن سقوط 144 قتيلاً.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية قبل يومين توصلها إلى أدلة على وجود صلة للإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على مجمع كروكوس بالمتطرفين النازيين الأوكرانيين.

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