طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي دافئ

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً إلى حار نسبي وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق وجنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28 / 14 المنطقة الجنوبية 27 / 13 المرتفعات الجبلية 22 / 10 المنطقة الوسطى 30 / 14 المنطقة الساحلية 28 / 16 المنطقة الشمالية 26 / 13 منطقة الجزيرة 27 / 12 المنطقة الشرقية 30 / 16 منطقة البادية 29 / 14

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