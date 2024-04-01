الشريط الإخباري

طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي دافئ

2024-03-31

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً إلى حار نسبي وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق وجنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق28 / 14
المنطقة الجنوبية27 / 13
المرتفعات الجبلية22 / 10
المنطقة الوسطى30 / 14
المنطقة الساحلية28 / 16
المنطقة الشمالية26 / 13
منطقة الجزيرة27 / 12
المنطقة الشرقية30 / 16
منطقة البادية29 / 14

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved