مبادرة لتوزيع الخبز على الأسر الأشد احتياجاً في السويداء

السويداء-سانا

أطلق فرع الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء اليوم مبادرة “رمضان كريم” لتوزيع 6500 ربطة خبز على الأسر الأكثر احتياجاً، ضمن حملة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع فعاليات ومؤسسات أهلية.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر بالسويداء المحامي أنور علم الدين في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تتضمن توفير 4 أطنان و 340 كيلو طحين لأحد الأفران المحلية، من أجل إنتاج الخبز وتوزيعه على مدار أسبوع، بهدف تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

عمر الطويل

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