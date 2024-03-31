افتتاح معرض فني سينوغرافي في مخيم اليرموك يحاكي بطولات المقاومة وصمودها

دمشق-سانا

ضمن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك، افتتحت اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي في مخيم اليرموك بدمشق اليوم المعرض الفني السينوغرافي “طوفان الأحرار”، الذي جاء محاكياً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني ومساندة محور المقاومة لها.

المعرض الذي يستمر حتى الخميس القادم يعرض بطريقة تجمع التوثيق واستخدام الفنون البصرية محطاتٍ من تاريخ القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، مروراً بالانتفاضة الأولى عام 1987 والانتفاضة الثانية عام 2000، وانتصار المقاومة الوطنية اللبنانية 2006، وبطولات المقاومة الفلسطينية بوجه آلة الاحتلال الغاشمة، وصور للأسلحة والآليات المستخدمة في النضال، مع عرض فيديو مستمر طوال المعرض يظهر التضامن الواسع الذي حظيت به قضية الشعب الفلسطيني، وخاصة في دول محور المقاومة، إضافة إلى مجسم ثلاثي الأبعاد لقبة الصخرة.

وأشار مدير المعرض، المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد حسين في كلمة له إلى أهمية إقامة المعارض التي تصور المراحل النضالية للشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال، مبيناً أن الرسالة من المعرض تجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإصراره على مواصلة النضال حتى التحرير وعودة الحقوق ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.

وأوضح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، الدكتور طلال ناجي أن المعرض تعبير رمزي عما تشهده غزة في معركة طوفان الأقصى، وتصوير لنضال وتضحية المقاومين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي للممارسات الهمجية للاحتلال الصهيوني، من قتل ودمار وتهجير، منوهاً بالجهود المبذولة لإقامة المعرض.

يشار إلى أن المعرض يفتح بابه للزوار من الساعة الـ 2 بعد الظهر إلى الـ 5 عصراً.

حضر الافتتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية -سورية الدكتور خلف المفتاح، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، والمستشار في السفارة الإيرانية بدمشق ماجد محمد، وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية.

علي عجيب وهادي عمران

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