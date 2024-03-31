المطبخ الخيري في حرستا يستهدف مئات الأسر بوجبات إفطار يومية

ريف دمشق-سانا

يقدم المطبخ الخيري الذي أقامته جمعية حرستا الخيرية بموجب مبادرة “تشارك بالخير” يومياً نحو 600 وجبة إفطار صائم، إضافة إلى توزيع حصص غذائية متنوعة ومبالغ مالية مقدمة من أهل الخير في المدينة.

رئيس إدارة الجمعية سامر عبد الرزاق أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المطبخ أحدث منذ بداية شهر رمضان المبارك، وبدعم من فاعلي الخير في حرستا، حيث تم تجهيز المطبخ قبل قدوم الشهر الفضيل وتزويده بمختلف المستلزمات والمواد التي مكنته من الاستمرار في تقديم وجبات إفطار يومية.

وأشار عبد الرزاق إلى أن الجمعية تمكنت بمساعي أهل الخير من توزيع آلاف الحصص الغذائية والتمور للمسجلين في الجمعية، البالغ عددهم نحو 4000 عائلة، إضافة إلى الاستمرار في توزيع المبالغ المالية للفقراء والمحتاجين وأسر الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، مؤكداً أن الجمعية مستمرة في نشاطاتها الخيرية المتنوعة والدورات التدريبية لتعليم المهن والحرف المختلفة، كما أنه سيتم تقديم الألبسة للأطفال قبل عيد الفطر.

نائب رئيس الجمعية والمشرف على المطبخ أسامة شلة بين أن المطبخ يعتمد على المتبرعين، وتحديد نوعية الوجبات وكميتها يتم وفق ذلك، حيث يقدم يومياً وجبات متنوعة لنحو 2400 عائلة فقيرة، مشيراً إلى أن المطبخ يحتاج إلى دعمه بمادة الغاز لكونه يستهلك يومياً ثلاث أسطوانات.

الشيف يوسف عنتر لفت إلى أن العمل يبدأ يومياً منذ العاشرة صباحاً بجهود مجموعة من المتطوعين يتجاوز عددهم 15 شخصاً، ويقومون بتحضير وتجهيز الوجبات بكل حب، ويتم توزيعها بطريقة لائقة، مبيناً أن عمل الخير فيه متعة، لهذا نتشارك جميعاً في إعداد الوجبات التي تتنوع بين “الكبسة والفريكة والمندي والبرغل بحمص” وغيرها.

سفيرة إسماعيل

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