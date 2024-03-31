مصر وإيران تؤكدان رفضهما القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني

القاهرة-سانا

أكدت مصر وإيران اليوم رفضهما القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره المصري سامح شكري في اتصال هاتفي بينهما اليوم على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قراري مجلس الأمن 2720 و2728، وأكدا رفضهما لكل السيناريوهات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ومعارضة أي عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح.

ولفت الجانبان إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة العقبات التى تحول دون ذلك.

بدوره أعرب شكري عن قلق بلاده البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة الذي يؤثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى حل الأزمة مشيراً إلى ” الوضع في منطقة جنوب البحر الأحمر والتأثيرات الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية، والعواقب الخطيرة التي قد تترتب على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين”.

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