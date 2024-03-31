اليونيسيف: أطفال غزة يعانون ويلات الحرب والجوع والعالم يكتفي بالمشاهدة

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من أن أطفال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، بينما العالم يشاهد ولا يحرك ساكناً.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر على الموقع الرسمي للمنظمة عبر منصة إكس: “يجب وقف إطلاق النار الذي لم ينفذ حتى الآن في قطاع غزة”، مشيراً إلى أن” أطفال غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد ذلك”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت منظمة اليونيسيف من أن وفيات الأطفال التي كان يخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة في قطاع غزة، بينما يجتاح سوء التغذية القطاع المنكوب.

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