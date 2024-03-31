الجيش الروسي يعزز مواقعه ويسقط 178 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تعزيز مواقعها، وإفشال هجمات قوات نظام كييف والقضاء على 760 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 طائرات “سو 25″، وإسقاط 23 صاروخاً و178 مسيرة على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة أن القوات الروسية دمرت بضربة صاروخية عالية الدقة والمسيرات مواقع في البنية التحتية للطاقة، واستخراج وتخزين الغاز في أوكرانيا.

وحسب الوزارة، تم على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صد 5 هجمات معادية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 25 عسكرياً ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، ومحطة تشويش راداري ومستودع ذخيرة.

على محور دونيتسك، عززت القوات الروسية مواقعها وسيطرت على تحصينات مهمة، وبلغت خسائر العدو 300 عسكري وآليات عسكرية ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة.

على محور أفدييفكا في دونيتسك، واصلت القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 9 هجمات، وبلغت خسائر العدو 300 عسكري ومدرعات وأسلحة ومحطة للتشويش الإلكتروني.

على محور جنوب دونيتسك، حسنت القوات الروسية مواقعها وصدت هجوماً معادياً وتم القضاء على 85 عسكرياً وتدمير معدات للعدو ومركبات ودبابتين ومدافع ومستودع ذخيرة، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية على محور خيرسون 50 عسكرياً ومعدات وآليات ومدافع غربية.

ووفقاً للوزارة، دمرت المقاتلات الروسية 3 طائرات “سو 25” في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيقولاييف ورادارا، و3 منصات إطلاق لصواريخ “اس300” ومستودعين للذخيرة، ومواقع لتصنيع الطائرات بدون طيار، كما تم إسقاط 178 مسيرة و23 صاروخ “هيمارس” أمريكية و”أورغان” سوفيتية.

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