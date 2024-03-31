شهداء وجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأدان المكتب الإعلامي في قطاع غزة اليوم هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمدنيين، داعياً المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة البشعة.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال، ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية وحماية المستشفيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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