زراعة 1150 هكتاراً بمحصول البطاطا الربيعية في منطقة الغاب

حماة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في الأراضي التي تشرف عليها الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 1150 هكتاراً وفق مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف.

وبين زروف في تصريح لمراسل سانا أن زراعة البطاطا تلقى إقبالاً جيداً من مزارعي منطقة الغاب، بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً ومردودها الاقتصادي الجيد ووجود سوق تصريف لها، مشيراً إلى أن أماكن زراعة البطاطا الربيعية تتركز في مدن وبلدات محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.

ولفت زروف إلى أن الهطولات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الحالي وعدم حدوث موجات صقيع حتى تاريخه تعد من العوامل المبشرة لإنتاج وفير من البطاطا في الحقول المزروعة، إضافة إلى توافر كل مستلزمات إنتاج هذا المحصول خلال الموسم الحالي من بذار وأسمدة.

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