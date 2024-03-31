بعد تألقها محلياً… سمرة النداف تطمح للعالمية في المواي تاي

دمشق-سانا

مزيج من السحر في أدائها والسرعة والرشاقة والقوة أبرز صفاتها عندما تكون في حلبات نزال المواي تاي، إنها الموهبة سمرة النداف التي استطاعت الصعود على منصات التتويج على الصعيد المحلي، وطموحها الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني لتمثيل سورية في المحافل الخارجية.

وفي تصريح لـسانا قالت اللاعبة النداف 17عاماً: إنها اختارت هذه اللعبة بتشجيع من عائلتها لتكون رفيقة أوقاتها إلى جانب دراستها، واضعة نصب عينيها طموحاً باعتلاء منصات التتويج والتقلد بالميداليات الملونة في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.

وأشارت النداف إلى أنها ظفرت بميداليات متنوعة ذهب وفضة وبرونز في بطولة المحافظات وبطولات الجمهورية، مبينة أن المشاركة الخارجية تزيد اللاعب خبرة واحتكاكاً مع مدارس قتالية متنوعة، وهذا ما حصل معي أثناء مشاركتي في البطولة الدولية التي أقيمت العام الفائت في ليبيا.

بدوره المدرب أمجد حشمه أوضح أن اللاعبة النداف تتميز بالمهارات الفنية العالية وسرعة البديهة، ما يجعلها تتفوق على المنافس أثناء النزال، مضيفاً: إن تتويجها بلقب بطولة الجمهورية ثلاث مرات متتالية لا يبدو حدثاً عابراً بقدر ما يخفي قصة مثيرة ومليئة بالتحدي والعزيمة بلاعبة تسعى لتحقيق هدفها في الوصول إلى العالمية.

ولعبة المواي تاي “الملاكمة التايلاندية” هي فن قتالي تم ابتكاره في القرن السادس عشر، وتتطلب لياقات بدنية عالية وذهنية، ويحق للاعب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.

جيما إبراهيم

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