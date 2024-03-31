المطران كريكور كوسا في قداس عيد الفصح: نتمنى السلام والمحبة لسورية ونتذكر احتضانها للأرمن

القاهرة-سانا

أعرب المطران كريكور كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك عن أمله بأن يعم السلام والمحبة سورية وفلسطين وسائر بلدان العالم.

وقال المطران كريكور في القداس الإلهي الذي أقيم للأرمن الكاثوليك في القاهرة بمناسبة عيد الفصح المجيد: إنه في قيامة السيد المسيح نتذكر وقوف سورية إلى جانب الأرمن واحتضانهم، ونحن نجدد دائماً الحياة مع قيامة المسيح، مضيفاً: إن سورية كانت دائماً وإلى الآن تفتح أبوابها للشعب الأرمني، ونحن فخورون ونتذكر دائماً ما حدث لآبائنا وأجدادنا من الأرمن ونرسل تحياتنا إلى السيد الرئيس بشار الأسد الذي يعمل بكل جهد لإرساء السلام الحق.

وقدم المطران كريكور التحية لسورية الحبيبة، وقال: “إن سورية قامت منتصرة على الأعداء وكل من يريد السوء بها، متمنياً أن يعم فيها الأمن والسلام والقوة”.

كما قدم المطران كريكور التهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر.

حضر القداس الإلهي السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها الدبلوماسية في مصر، والذي قدم بدوره التهاني للأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد الفصح، متمنياً المحبة والسلام.

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