الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر مجموعة إرهابية بشقق سكنية في داغستان

موسكو-سانا

فرض الأمن الفيدرالي الروسي حصاراً على أفراد مجموعة إرهابية في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قولها في بيان اليوم: إن قوات الأمن الفيدرالي الخاصة حاصرت مسلحين ضالعين في أنشطة إرهابية، في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، وفرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة حفاظاً على سلامة المواطنين شملت إجلاء سكان المباني المجاورة.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي الأجهزة الأمنية في داغستان معلومات عن تواجد هؤلاء المسلحين في المكان.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس إحباطه هجوماً إرهابياً في مكان مزدحم بإقليم ستافروبول.

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