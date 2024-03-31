31 آذار 1889 – الافتتاح الرسمي لبرج إيفل

دمشق-سانا

1866 – البحرية الملكية الإسبانية تقصف ميناء فالباريسو في تشيلي.

1889 – الافتتاح الرسمي لبرج إيفل.

1909 – بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1917 – الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك، وتعيد تسميتها إلى الجزر العذراء الأمريكية.

1921 – تشكيل سلاح الجو الملكي الأسترالي.

1931 – زلزال يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، ويؤدي إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.

1979 – انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة، وإعلان استقلالها.

2009 – بدء انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد.

2014 – وفاة ما لا يقل عن 70 شخصاً في تفشي وباء إيبولا غرب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم:

1819 – الأمير شلودفيغ مستشار ألمانيا.

1890 – وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1906 – شينيتشيرو توموناغا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1941 – لويس إغنارو، عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

من وفيات هذا اليوم:

1727 – إسحاق نيوتن، عالم رياضيات وفيزياء إنكليزي، ومكتشف الجاذبية.

1917 – إميل فون بهرنغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901.

1978 – تشارلز بست، عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.

2001 – كليفورد شال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

أعياد ومناسبات:

يوم الحرية في مالطة.

يوم الجيولوجيين في دول الاتحاد السوفييتي.

يوم الانتقال في جزر العذراء الأمريكية.

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