احتفاءً بعيد الطالب العربي السوري فعاليات وأنشطة متنوعة في جامعة حلب وفرع جامعة دمشق بالسويداء

محافظات-سانا

احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الطالب العربي السوري أقيمت اليوم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتطوعية في فرع جامعة دمشق بالسويداء وفي جامعة حلب وجامعتي اليرموك والشهباء.

ففي السويداء نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية حفلاً فنياً واستعراضياً مسرحياً على خشبة المسرح الثقافي لفرقة “شهرزاد” تلاه تكريم الطلبة الخريجين الأوائل للعام الدراسي2022-2023 بفرع جامعة دمشق بالسويداء.

كما تم تكريم بعض الجهات التعليمية والفنية والداعمة.

وأكدت رئيسة فرع السويداء للاتحاد الوطني لطلبة سورية وفاء العفلق أهمية الدور الكبير لطلبة سورية بمواجهة ظلام التخلف والإرهاب وذلك من خلال صمودهم على مقاعد الدراسة وحماية منشآتهم التعليمية والحفاظ عليها والاستمرار بتحصيلهم العملي.

وأشارت العفلق إلى الاستراتيجية التي يعمل عليها الاتحاد الوطني لطلبة سورية والتي تعطى الأولوية للريادة والتحول الرقمي لمواكبة تغيرات العصر وترجمة ذلك بإطلاق منصة صلة الطلابية الالكترونية.

ونوهت العفلق بنوعية الأنشطة الطلابية الاحتفالية لهذا العام التي تعتمد على الطالب نفسه والتي تتيح المجال لكافة الطلبة المشاركة بها.

وفي جامعة حلب تم تنظيم يوم رياضي مفتوح في ألعاب الشطرنج والبلياردو وكرة الطاولة لطلبة المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية بإشراف الهيئة الطلابية للمعهد في صالات النادي الطلابي الجامعي في جامعة حلب.

كما أقامت الهيئة الطلابية لوحدة كليّة العلوم ورشة تدريبيّة تحت عنوان “مبادئ الإسعافات الأولية” تمحورت حول “المحاقن و النزوف و العلامات الحيوية و الإنعاش القلبي الرئوي” لطلاب كليّة العلوم.

كما أقامت الهيئة الطلابية لوحدة كليّة الآداب والعلوم الإنسانية دورة خط عربي للطلبة من كافة الاختصاصات في الكلية، فيما أطلقت الهيئة الطلابية لوحدة المعهد التقاني لطب الأسنان ورشة تدريبيّة في مجال التصميم الرقمي وذلك للمرة الأولى في الجامعة لطلاب السنة الثانية من قسم التعويضات.

حضر الفعاليات الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب، ورئيس فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية ياسر الجاويش والكادر الإداري في الكلية، حيث أقيمت الورشة في المدرج الأول في الكلية بإشراف الكادر الطبّي التطوّعي “شباب وطن”.

وفي جامعة اليرموك تم تكريم أعضاء قيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة ورؤساء وأعضاء الهيئات الطلابية ممن ساهموا وكان لهم الدور الفعاّل في مساعدة زملائهم خلال حياتهم الدراسية وإرشادهم بالتعاون مع عمادة الكليات أثناء فترة تسجيل على المقررات للعام الدراسي 2023-2024.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور جمال العباس الطلبة بعيدهم ونوه بالجهود والأداء المتميز لطلاب فرع الاتحاد في تنظيم عملية التسجيل وحسن سيرها على أكمل وجه، ودورهم الكبير والفعال في الجامعة .

وفي جامعة الشهباء أقيمت فعالية تضمنت عرض فيلم سينمائي بحضور ومشاركة طلبة الجامعة.

وتستمر فعاليات وأنشطة عيد الطالب التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم لغاية السابع من شهر نيسان القادم وتشمل كافة فروعه في الجامعات الحكومية والخاصة والفروع الخارجية.

ويحتفل طلبة سورية بعيدهم في الـ 30 من شهر آذار من كل عام إحياء لذكرى انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لطلبة سورية عام 1950 في مدينة اللاذقية.

هيلانه الهندي

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