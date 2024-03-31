افتتاح ركن حمص الشرقي بعد إعادة تأهيله وانطلاق فعاليات معرض وبازار إبداع 19 ضمنه

حمص-سانا

افتتح مساء اليوم في مدينة حمص “ركن حمص الشرقي” الواقع في سوق النوري المسقوف بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وترميمه حيث تم خلال حفل الافتتاح انطلاق معرض وبازار إبداع 19 ضمنه والذي تقيمه مجموعة نساء صغيرات مبدعات بالتعاون مع غرفة تجارة حمص.

واشار رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي الى اهمية افتتاح ركن حمص الشرقي بعد الانتهاء من عمليات تأهيله وترميمه والذي سيكون نقطة مميزة للنشاطات والمبادرات التي كان أولها اليوم بازار ابداع في دورته الحالية.

وبين السباعي ان تواجد المعرض والبازار في هذا المكان الأثري المميز هو عمل جميل ومهم مبيناً أن البازار يضم مشاريع إنتاجية مميزة لها دور فعال مؤكداً دعمهم كغرفة تجارة لهذه المشاريع وربطها مع الأسواق.

بدوره مستثمر إعادة ترميم وتأهيل ركن حمص الشرقي جمال كريش أكد أهمية عودة هذا المكان لأسواق حمص القديمة والأثرية من خلال استقطاب مختلف الأنشطة الاقتصادية بهدف الدمج بين التعريف بهذا المكان الأثري المهم والتعريف بالمشاريع الإنتاجية المختلفة.

ويضم المعرض والبازار في دورته الـ 19 منتجات يدوية متنوعة من الإكسسوارات والحقائب والتحف والصمديات والشموع والصابون بأنواعه والشرقيات وغيرها من المشاريع المنتجة.

المشرفة على المعرض والبازار غزل الطرشة أشارت إلى رغبتهم بإقامة معرضهم هذه الدورة ضمن ركن حمص الشرقي تزامنا مع افتتاحه نظراً لأهمية هذا المكان التراثي مشيرة إلى أن عدد المشاركين بالمعرض 60 من أصحاب المشاريع الانتاجية جلهم من الشابات.

وقالت المهندسة انعام حمودي المهتمة بالتراث السوري إنها جاءت من محافظة طرطوس للمشاركة في هذا البازار المميز من خلال قسم للمجوهرات التي تحاول من خلالها ان تظهر أثر الحضارة الفينيقية من خلال عملها بالزجاج اليدوي كبديل عن الاحجار الكريمة مؤكدة إصرارها الدائم على المشاركة في هذا البازار.

بدورها لينا حداد شاركت إيضاً من خلال قسم للأعمال اليدوية والإكسسوارات مؤكدة أن مشاركتها هذه الدورة تعتبر مميزة كونها ضمن مكان أثري له أهميته التاريخية.

من جانبه بين الشاب أكرم شطح أن مشاركته هي من خلال قسم للهدايا والطباعة على الأكواب وغيرها مشيرا إلى أن الأسعار تناسب مختلف الأذواق.

أما الشابة ياسمين حسن فبينت أن مشاركتها هي من خلال جناح خاص بالحقائب المنوعة منوهة بأن هذه هي مشاركتها الأولى بالبازار والتي تعد انطلاقة مميزة لها.

يذكر أن المعرض والبازار مستمر لمدة أربعة ايام.

صبا خيربك

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