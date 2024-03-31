افتتاح فعاليات الاحتفال بيوم الطالب العربي السوري في جامعة تشرين

اللاذقية-سانا

فقرات فنية وشعرية وعروض مسرحية متنوعة تضمنتها الاحتفالية التي نظمها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية باللاذقية مساء اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم الطالب العربي السوري وذلك في المدينة الجامعية بجامعة تشرين.

وأكد رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن في تصريح للصحفيين أن الطلبة أمل المستقبل وصنّاعه ومن هنا تبرز أهمية تنشئة جيل ناضج وواعٍ ومثقف من الشباب قادر على تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه وتزويده بالمهارات التي تمكّنه من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وبناء حياة أكثر إشراقاً.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتور يوسف شاهين أن عيد الطالب السوري بات تقليداً سنوياً تُحييه الجامعات على امتداد الجغرافيا السورية عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والأنشطة الهادفة لاستقطاب الطاقات الشابة وتسليط الضوء على إمكانيات الشباب وجهود المنظمة المبذولة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وحل مشكلاتهم.

ولفت رئيس فرع جامعة تشرين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية طارق عليا إلى أن الثلاثين من آذار يوم مميز في حياة الطلاب السوريين حيث يصادف ذكرى انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول عام 1950 مشيراً إلى أن فرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سورية وضع خطة عمل للقيام بالعديد من الأنشطة في كل المجالات الثقافية والرياضية والفنية والقيام ورشات عمل علمية نوعية تخص الطالب.

علاء إبراهيم

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