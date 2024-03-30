مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت عدة مدن وعواصم عالمية اليوم مظاهرات حاشدةً تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه شارك الآلاف في مظاهرات نظمت في برلين العاصمة الألمانية، ولندن البريطانية، وباريس الفرنسية، ومدينتي كوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، دعماً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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