البرلمان الصومالي يصدق على تعديل دستور البلاد

مقديشو-سانا

صدق البرلمان الصومالي اليوم بالأغلبية على تعديل دستور البلاد، الذي ينص على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية قوله: “إن الدستور الحالي مؤقت وإن عملية المراجعة والتعديل الدستوري بدأت قبل حوالي عشر سنوات”، مشيراً إلى أنه “تم تعديل أربعة فصول اليوم، بينما لا يزال 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل والتي سيتم التصديق عليها من خلال استفتاء”.

وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في أيار عام 2026 سيتم استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب رئيس ينتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد.

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