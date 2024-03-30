الخارجية الفلسطينية تدين الفشل الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الفشل الدولي في إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لقرارات مجلس الأمن والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإغاثية إليهم بشكل مستدام.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن المطالبات والمواقف والمناشدات الدولية تأخذ طابع الاستجداء، دون أن تتم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية وإجراءات تلوّح بعقوبات رادعة لحكومة الاحتلال، بسبب رفضها تلك المطالبات، بالوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ 176، بما في ذلك تعميق جرائم القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والأدوية، وتوسيع دوائر الموت بالنزوح المستمر تمهيداً لتفريغ قطاع غزة من سكانه”.

وأضافت: إن المفارقة العجيبة تظهر بوضوح في مواقف عدد من الدول التي تواصل مطالبة حكومة الاحتلال بوقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته تقوم بتزويده بالأسلحة، في تناقض مبدئي وأخلاقي صارخ يكشف المستوى المتدني لجدية تلك المواقف.

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