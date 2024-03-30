بعرض مسرحي وندوة حوارية وتكريم عدد من خريجيه… المعهد العالي للفنون المسرحية يختتم احتفاليته باليوم العالمي للمسرح

دمشق-سانا

اختتمت اليوم فعاليات الاحتفالية السنوية التي أقامها المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، بندوة حوارية أكاديمية بعنوان (مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة في الأدب)، وتكريم عدد من خريجي المعهد دفعة عام 1989، وعرض مسرحي لطلبة المعهد بإشراف الفنان كفاح الخوص بعنوان (الجانب الآخر)، وذلك على خشبة مسرح سعد الله ونوس.

ورأى الدكتور جمال شحيد المشرف على الندوة التي شارك بها طلاب المعهد أن مقولة الحداثة واسعة الطيف، ولها مجالات عديدة، منها الحداثة المعمارية والاقتصادية والفلسفية والأدبية وغيرها، إضافة لكونها ارتبطت بالقرن العشرين ارتباطاً عميقاً من خلال الثورات المعرفية.

وأوضح شحيد أن الحداثة من منظور لغتنا العربية كلمة مشتقة من حدث دال على الانتقال من اللامتحقق إلى المتحقق (الواقع)، مشيراً إلى أن بعض الباحثين العرب لقبوا الجاحظ والحلاج والتوحيدي بـ آباء الحداثة، فكانت نصوصهم فتحا جمالياً وفكريا استجابت له روح الثقافة العربية في مختلف صورها.

وشمل تكريم خريجي المعهد من دفعة عام 1989 في قسم الدراسات المسرحية كلاً من “زياد كرباج، ومصطفى عبود، وسلمى سويد، وعبد الله درويش، ومحمد مصدق، وعبد الباري أبو الخير”، وخريجي دفعة قسم التمثيل للعام نفسه، وهم “أمجد الجهماني، وبثينه شيا، ورأفت بازو، وسمير حسين”.

زينب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency