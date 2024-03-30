الكسوف الكلي للشمس في أمريكا 8 نيسان المقبل لن يشهده سكان الوطن العربي

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية أن الكسوف الذي ستشهده القارة الأمريكية في 8 نيسان المقبل لن يتم رؤيته في العالم العربي.

وذكر رئيس المجلس الدكتور محمد العصيري في تصريح لسانا أن ظل القمر سيؤدي إلى حجب الشمس كلياً يوم الإثنين الموافق 8 نيسان القادم وسيشاهده سكان أمريكا الشمالية وبعض مناطق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي بينما يمكن مشاهدته كسوفاً جزئياً في غرب أوروبا وشمال أمريكا الجنوبية.

وبيّن العصري أن مراحل الكسوف ستبدأ في الساعة 15:42 عصراً بالتوقيت العالمي بشكل كسوف جزئي وفي الساعة 18:17 مساء يصل الكسوف إلى القيمة العظمى له.

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