الطلبة السوريون في الهند يجددون تأكيدهم وإصرارهم على المشاركة في تنمية وتطور الوطن

نيودلهي-سانا

أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند بالتعاون مع السفارة السورية في نيودلهي حفلاً مركزيا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم الطالب العربي السوري.

وأكد الدكتور سامر سلامة رئيس فرع الهند للاتحاد الوطني لطلبة سورية تصميم الطلبة السوريين في الهند على متابعة تحصيلهم العلمي بجدٍ ومثابرة من أجل العودة إلى وطنهم سورية، مزودين بالخبرة والمعرفة وأخذ دورهم في بناء وتطور بلدهم.

بدوره لفت السفير السوري لدى الهند الدكتور بسام الخطيب، في كلمة خلال الحفل إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد لقضايا الطلبة وشؤونهم، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ومنوها بالدور المحوري للاتحاد في التعاون مع السفارة السورية لمتابعة قضايا الطلاب السوريين الدارسين في الهند.

وفي كلمتهم جدد الطلبة السوريون المتواجدون في جامعات مختلفة في الهند عهد الولاء والوفاء للوطن سورية وقيادتها وجيشها، مؤكدين تصميمهم على العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها العودة إلى الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية بنائه وتنميته.

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