عطل طارئ على خط ضخ مياه الشرب لمشروع الصفصاف بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية عن حدوث عطل طارئ على خط ضخ مياه الشرب لمشروع الصفصاف، ما أدى إلى توقف الضخ منذ الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار مدير عام المؤسسة المهندس ناجي علي إلى أن ورشات المؤسسة تعمل على إصلاح العطل في الخط الذي تتغذى منه عدة قرى وتجمعات سكنية منها “قرى القنجرة وبكسا ومشيرفة والساموك والجنديرية وقسمين وعين البيضا ومشقيتا ووادي الرميم والتربة”، مبيناً أنه ستتم إعادة ضخ المياه فور إصلاح العطل مباشرة.

منال عجيب

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