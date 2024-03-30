العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليوم على بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أقدم العدو الإسرائيلي فجر اليوم على إطلاق قذائف المدفعية على منطقة “العمرة” بين تلة الحمامص وبلدة الوزاني وعلى “تلة العويضة” وبلدتي كفركلا والطيبة وأطراف بلدة عيترون.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي والاستطلاعي للعدو استمر طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

واستشهد لبناني أمس إثر اعتداء شنه العدو الإسرائيلي بطائرة مسيرة على سيارة في جنوب لبنان.