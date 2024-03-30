فضية لسورية في بطولة بيروت الدولية بكرة الطاولة

بيروت-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية بكرة الطاولة لين محمد أوغلي الميدالية الفضية في بطولة بيروت الدولية للفئات العمريه تحت 11 و13 و15 عاماً.

وجاءت فضية أوغلي بعد فوزها في الدور التمهيدي في عدة مباريات لتتأهل إلى الدور نصف النهائي، وتتغلب على بطلة لبنان هيام الكجك لتخسر في النهائي أمام بطلة أوزباكستان ماشاروفا.

ومثل منتخبنا الوطني لين أوغلي وبانه عرنوق وهوفيك ميساكيان إلى جانب منتخبات لبنان ومصر وأوزبكستان والعراق والهند ومالطا وكازاخستان والأردن.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency