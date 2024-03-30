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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2024-03-29

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية موقعين للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مقاتلو ‏المقاومة آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بمسيرة هجومية انقضاضية ‏وأصابوها إصابة مباشرة”.

وفي بيان ثان أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا تحركات ‏لآليات العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

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