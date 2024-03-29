تنفيذ برنامج تهجين القمح والشعير في مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا

درعا-سانا

نفذت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وبرنامج تطوير زراعة القمح والشعير في مركز بحوث درعا برنامج تهجين القمح والشعير في محطة بحوث إزرع.

وبين مدير مركز بحوث درعا الدكتور سلطان اليحيى في تصريح لسانا أن الهدف من البرنامج استنباط أصناف جديدة من القمح القاسي والطري عالية الإنتاجية كماً ونوعاً وملائمة للزراعة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والمروية في المحافظة، لافتاً إلى أن اعتماد السلالة أو التركيب الوراثي الجديد يمكن أن يكون في منطقة بيئية واحدة أو أكثر، وذلك لموسمين زراعيين على الأقل استناداً لنتائج تجارب الحقول الاختبارية.

وأوضح أن نفس التجارب والدراسات تنفذ على برنامج الشعير بهدف استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية كماً ونوعاً وملائمة للزراعة لمناطق الاستقرار الثانية والثالثة.

رضوان الراضي

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