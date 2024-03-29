المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف هاون من العيار الثقيل قوة للعدو الصهيوني وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مجلس الشعب: انتفاضة يوم الأرض شكلت الصورة الحقيقية لجوهر لنضال الوطني الفلسطيني
2024-03-29
الخارجية الروسية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتؤكد أنه انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي
2024-03-29
سورية تدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على ريف حلب وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة
2024-03-29
رئيس الحزب الشيوعي الروماني: العلاقات الرومانية السورية تميزت بالصداقة والتضامن
2024-03-29
رئيس مجلس النواب التونسي خلال لقائه السفير السوري.. أمن واستقرار سورية دعامة حقيقية لأمن واستقرار المنطقة
2024-03-27
السفير علي أحمد: سورية تؤكد حقها غير القابل للتصرف باستعادة الجولان
2024-03-26
الجعفري يؤكد ضرورة وضع أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب
2024-03-26
محليات
مجلس الشعب: انتفاضة يوم الأرض شكلت الصورة الحقيقية لجوهر لنضال الوطني الفلسطيني
2024-03-29
جيش التحرير الفلسطيني: يوم الأرض تأكيد على أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع على الأرض
2024-03-29
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي
2024-03-29
الجيش يقضي على عدد من إرهابيي “النصرة” بريف حلب الغربي
2024-03-29
الجو غائم جزئياً وسديمي في أغلب المناطق
2024-03-29
استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب
2024-03-29
وزير النفط يطلع على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة الغاز ومواقع الجيولوجيا في القنيطرة
2024-03-28
رياضة
الاتحاد أهلي حلب في مواجهة الوحدة في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة
2024-03-29
الإعلان عن تأسيس نادي حميميم لكرة القدم للأطفال
2024-03-28
بطولة تنشيطية بكرة القدم لطلبة السويداء
2024-03-28
منتخب سورية الأول بكرة القدم يفوز على منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-03-26
الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2024-03-26
فوز فريق صلخد في دوري السويداء بكرة القدم للصالات
2024-03-25
الاتحاد أهلي حلب يتوج بطلاً للنسخة الأولى من دوري تحت 21 عاماً لكرة السلة
2024-03-25
اقتصاد
الضرائب توحد نسبة الربح لكل فعاليات مهنة الصيدلية الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني
2024-03-28
زيتون: الخارطة الاستثمارية للمناطق الحرة تلبي الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية
2024-03-28
4 محطات وقود حكومية إضافية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً
2024-03-28
ازدياد التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 37 بالمئة
2024-03-28
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة
2024-03-28
السويداء.. ضبط ثلاث محطات وقود للتصرف غير المشروع بالمحروقات
2024-03-28
ارتفاع أسعار النفط
2024-03-28
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب: انتفاضة يوم الأرض شكلت الصورة الحقيقية لجوهر لنضال الوطني الفلسطيني
سورية تدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على ريف حلب وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة
الجيش يقضي على عدد من إرهابيي “النصرة” بريف حلب الغربي
الجو غائم جزئياً وسديمي في أغلب المناطق
استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب
إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف هاون من العيار الثقيل قوة للعدو الصهيوني وسط قطاع غزة
2024-03-29
2024-03-29
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” دبابتين للعدو الصهيوني من نوع “ميركافا” في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف مضادة للأفراد قوة للعدو الصهيوني تحصنت داخل مبنى في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة وتشتبك معها بالأسلحة الخفيفة وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح
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