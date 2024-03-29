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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف هاون من العيار الثقيل قوة للعدو الصهيوني وسط قطاع غزة

2024-03-29

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف مضادة للأفراد قوة للعدو الصهيوني تحصنت داخل مبنى في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة وتشتبك معها بالأسلحة الخفيفة وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

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