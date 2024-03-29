لجنة التحقيق الروسية: أدلة على وجود صلات بين إرهابيي هجوم كروكوس والقوميين الأوكرانيين

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع كروكوس والقوميين الأوكرانيين.

ونقل موقع قناة آر تي عن اللجنة قولها في بيان اليوم: إن “النتائج الأولية للتحقيق تؤكد بشكل كامل الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل

المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين، موضحة أن التحقيقات مع منفذي الهجوم الإرهابي تفيد بأن الإرهابيين تلقوا مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا.

وأضافت اللجنة: إن المحققين تمكنوا من توقيف مشتبه به آخر متورط في تمويل مخطط الهجوم الإرهابي، وستطلب لجنة التحقيق من المحكمة إلقاء القبض عليه.

وأدى الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس في الـ 22 من آذار الجاري إلى مقتل 143 شخصاً.

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