عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية جراء استمرار قصف الاحتلال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين اليوم أغلبهم نساء وأطفال جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 175 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة خلال الساعات الأخيرة عبر قصفه مركبةً ومنزلاً في مدينة غزة ما أدى لاستشهاد نحو 20 وإصابة آخرين، فيما استشهد 8 بينهم 5 أطفال وجُرح العشرات جراء قصف مماثل على سيارة في شارع صلاح الدين شرق المدينة، وشن سلسلة غارات شرق حي الشجاعية ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الجرحى، وقصف بالمدفعية مناطق متفرقة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، استشهد 10 جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الوحدة شرق المجمع، و7 آخرين هم سيدة وأطفالها الستة جراء قصف الاحتلال منزلاً ثان في محيط المجمع.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن هناك مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء لم يتم التمكن من الوصول إليهم لانتشالهم رغم المناشدات الكثيرة التي وصلتنا وذلك جراء استمرار قصف الاحتلال له واستهدافه لطواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تنسف حالياً المنازل المحيطة بالمجمع.

من جانبه، أكد مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع أن عدداً من المرضى في مستشفيات شمال القطاع باتوا عبارة عن هياكل عظمية في ظل انعدام الغذاء والدواء وحرب التجويع التي يواصل الاحتلال ارتكابها هناك.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 وجُرح العشرات جراء قصف الاحتلال مدينة الزهراء، كما استشهد 5 آخرين وأُصيب عدد آخر جراء قصف مماثل على منازل غرب مخيم النصيرات حيث تم انتشال جثمان شهيدة من المنطقة، وسط استمرار الغارات العنيفة على مناطق متفرقة فيه والتي أدت لتدمير 21 برجاً سكنياً شمال المخيم.

أما جنوب القطاع، فقد قصف الاحتلال وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة آخرين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32623 شهيداً و75092 جريحاً.

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