جيش التحرير الفلسطيني: يوم الأرض تأكيد على أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع على الأرض

دمشق-سانا

أكدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه كاملة واستمرار الدفاع عنها، داعية الجميع لتحمل مسؤولياتهم في دعم صموده بمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني والعمل على الوقف الفوري للجرائم والمجازر بحق هذا الشعب وخاصة في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة في بيان بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض تلقت سانا نسخة منه أن هذا اليوم يؤكد أن أساس الصراع العربي الصهيوني هو صراع على الأرض مرتبط بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وأن سياسة العدو الغاشم التوسعية دائماً مبنية على الإرهاب والقتل والإجرام والتنكيل، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني كتب صفحات مجيدة من البطولة والتضحية والفداء دفاعاً عن قضيته وتعبيراً عن إيمانه العميق بحقه في استعادة أرضه وحقوقه.

وأشارت الهيئة إلى أن المقاومين الأبطال يصنعون نصراً تاريخياً بتضحياتهم وصمودهم الأسطوري ومعهم كل أبناء الشعب الفلسطيني الباسل وأن دماءهم أعادت للقضية الفلسطينية حياتها، وستتوج بطولاتهم بالنصر المؤزر الذي يمزق كيان الاحتلال.

يذكر أنه في الثلاثين من آذار عام 1976 تفجرت انتفاضة شعبية عارمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 استنكاراً لإعلان العدو الصهيوني مصادرة أراض عربية في الجليل ذهب ضحيتها العديد من الشهداء من مناطق سخنين وعرابة وكفركنا والطيبة وغيرها.

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