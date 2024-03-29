الشريط الإخباري

المقاومة الفلسطينية توقع قوة راجلة للعدو الصهيوني بكمين محكم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وتقضي على عدد من أفرادها

2024-03-29

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية مستوطنة “علوميم” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved