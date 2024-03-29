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طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي

2024-03-29

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق، بينما يستمر سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة فيما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق وخفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة خاصة على المرتفعات الساحلية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق26 / 11
المنطقة الجنوبية27 / 12
المرتفعات الجبلية19 / 5
المنطقة الوسطى26 / 13
المنطقة الساحلية26 / 16
المنطقة الشمالية24 / 11
منطقة الجزيرة25 / 8
المنطقة الشرقية28 / 13
منطقة البادية26 / 10

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