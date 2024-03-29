الخارجية الروسية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتؤكد أنه انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة سورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان اليوم: “إن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجمات على محيطي حلب ودمشق ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات بينهم مدنيون، ومرة أخرى نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وأضافت المتحدثة: “إن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق ونحن ندين بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تنطوي على عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد للوضع في المنطقة”.

وكان العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدواناً على عدد من النقاط في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين بالتزامن مع هجمات شنتها التنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي.

كما استشهد مدنيان جراء عدوان إسرائيلي آخر استهدف أمس مبنى سكنياً بريف دمشق.

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