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العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم 6 بحالة خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة

2024-03-29

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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للعدو الصهيوني بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

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