المقاومة اللبنانية تستهدف ‏قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وتوقع فيها إصابات مؤكدة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على ريف حلب وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة
2024-03-29
رئيس مجلس النواب التونسي خلال لقائه السفير السوري.. أمن واستقرار سورية دعامة حقيقية لأمن واستقرار المنطقة
2024-03-27
السفير علي أحمد: سورية تؤكد حقها غير القابل للتصرف باستعادة الجولان
2024-03-26
الجعفري يؤكد ضرورة وضع أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب
2024-03-26
سورية وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
2024-03-26
السفارة السورية في موسكو تُنكس العلم الوطني تضامناً مع حداد الشعب الروسي
2024-03-24
الجالية السورية في روسيا: هجوم كروكوس عمل إرهابي جبان
2024-03-24
محليات
الجيش يقضي على عدد من إرهابيي “النصرة” بريف حلب الغربي
2024-03-29
الجو غائم جزئياً وسديمي في أغلب المناطق
2024-03-29
استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب
2024-03-29
وزير النفط يطلع على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة الغاز ومواقع الجيولوجيا في القنيطرة
2024-03-28
مأدبة إفطار لعوائل الشهداء في حي الرميلة بمدينة جبلة
2024-03-28
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية في مناطق عدة
2024-03-28
(ناكر الجميل).. عرض يستذكر أبي خليل القباني في يوم المسرح العالمي
2024-03-28
رياضة
الاتحاد أهلي حلب في مواجهة الوحدة في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة
2024-03-29
الإعلان عن تأسيس نادي حميميم لكرة القدم للأطفال
2024-03-28
بطولة تنشيطية بكرة القدم لطلبة السويداء
2024-03-28
منتخب سورية الأول بكرة القدم يفوز على منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-03-26
الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2024-03-26
فوز فريق صلخد في دوري السويداء بكرة القدم للصالات
2024-03-25
الاتحاد أهلي حلب يتوج بطلاً للنسخة الأولى من دوري تحت 21 عاماً لكرة السلة
2024-03-25
اقتصاد
الضرائب توحد نسبة الربح لكل فعاليات مهنة الصيدلية الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني
2024-03-28
زيتون: الخارطة الاستثمارية للمناطق الحرة تلبي الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية
2024-03-28
4 محطات وقود حكومية إضافية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً
2024-03-28
ازدياد التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 37 بالمئة
2024-03-28
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة
2024-03-28
السويداء.. ضبط ثلاث محطات وقود للتصرف غير المشروع بالمحروقات
2024-03-28
ارتفاع أسعار النفط
2024-03-28
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على ريف حلب وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة
الجيش يقضي على عدد من إرهابيي “النصرة” بريف حلب الغربي
الجو غائم جزئياً وسديمي في أغلب المناطق
استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب
إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ
نحو إنجاز غير مسبوق للعرب.. المعجم التاريخي للغة العربية بعيون أدباء ومفكرين في مكتبة الأسد بدمشق
المقاومة اللبنانية تستهدف قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وتوقع فيها إصابات مؤكدة
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