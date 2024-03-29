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المقاومة اللبنانية تستهدف ‏قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وتوقع فيها إصابات مؤكدة

2024-03-29

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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للعدو الصهيوني بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

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