الصين تحث اليابان على الالتزام بطريق التنمية السلمية

بكين-سانا



دعت الصين اليابان اليوم إلى الالتزام بمسار التنمية السلمية وتجنب المزيد من فقدانها لثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي رداً على تقارير تفيد بأن البرلمان الياباني وافق على ميزانية العام المالي 2024 بنسبة قياسية للشؤون العسكرية: “نحث اليابان على الاحترام الجاد للمخاوف الأمنية للدول المجاورة والتفكير بعمق في تاريخها العدواني والالتزام بطريق التنمية السلمية وتجنب المزيد من فقدان ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي”.

ولفت المتحدث الصيني إلى أن اليابان قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل سياساتها الأمنية بشكل كبير وزادت ميزانيتها العسكرية والدفاعية عاماً بعد عام، كما خففت باستمرار القيود على صادرات الأسلحة وواصلت التقدم العسكري ما أثار مخاوف قوية من جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

وأشار المتحدث إلى أن أفعال اليابان أثارت أيضاً شكوكاً حول صدقها في التمسك بالتزامها بسياسة موجهة بشكل حصري للدفاع والتمسك بطريق التنمية السلمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency