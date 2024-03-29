بوتين: علاقاتنا مع دول الجوار تحظى بالأولوية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقة روسيا مع دول الجوار تحظى بالأولوية، مبيناً أنها تنطلق في ذلك من منطلق مراعاة المصالح المتبادلة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم وفقا لوكالة تاس: “عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية نتحدث دائماً عن حقيقة أن العلاقات مع أقرب شركائنا وأصدقائنا وجيراننا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.

وأشار بوتين إلى أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين روسيا وجيرانها ينمو باستمرار وينطلق من حقيقة أن هذه الاتصالات يجب أن تبنى على أساس المصالح المتبادلة ومراعاتها.

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