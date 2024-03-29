بيسكوف: نرفض أي مفاوضات مشروطة لحل الأزمة الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفض بلاده أي مفاوضات مشروطة لحل الأزمة في أوكرانيا.

وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول صيغة للسلام سيتم الكشف عنها لاحقاً قال بيسكوف اليوم وفقاً لوكالة تاس: “نرفض أي شروط صيغت من أي طرف آخر”، مشيراً إلى أن تصريح كوليبا يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا.

وسبق لكوليبا وأشار إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا بين اجتماعي القمتين الأولى والثانية المزمعتين بين كييف وحلفائها لبحث صيغة أوكرانية للسلام، فيما يؤكد الجانب الروسي أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار وتلبية كافة مطالب موسكو.