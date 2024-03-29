الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل تمرده التاريخي على قرارات الشرعية الدولية

القدس المحتلة-سانا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تمرده التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضه لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية.

وأضافت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى أو ملجأ أو أي مكان آمن.

وشددت الخارجية على أن إصرار الاحتلال على منع إدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع ليس فقط استخفافاً بالعالم وقراراته ومناشداته وإنما دليل إمعانه في الحرب على الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

واعتبرت الخارجية أن مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للفلسطينيين في القطاع، مؤكدة أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

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