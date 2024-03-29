المقاومة تستهدف بصواريخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بصواريخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي وحققت فيه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب ‏استهدف ‏مقاتلونا اليوم مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

كما استهدفت المقاومة بصواريخ فلق ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وأصابتها إصابةً مباشرة، واستهدفت تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين بقذائف المدفعية.

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