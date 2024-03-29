وقفة احتجاجية لناشطين أمريكين أثناء زيارة بايدن لمركز تبرعات تنديداً بدعمه المتواصل لـ (إسرائيل)

نيويورك-سانا

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية وقفة احتجاجية نظمها ناشطون أمريكيون رفضاً للدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وذكرت وكالة رويترز أن الوقفة الاحتجاجية كانت أثناء زيارة بايدن لمركز حملة تبرعات بالمدينة في إطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى أن موكب بايدن الذي رافقه باراك أوباما وبيل كلينتون مر بمئات المتظاهرين من ناشطي المجتمع المدني المجتمعين أمام مركز قاعة موسيقا “راديو سيتي”.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لعدوان “إسرائيل” على غزة ورددوا شعارات “جو مرتكب الإبادة الجماعية” و”فلسطين ستتحرر وبايدن سيرى ذلك”، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في مكان الاحتجاج.

وفي السياق ذاته قاطع محتجون داخل القاعة الضخمة حفل التبرعات المقام ضمن حملة الانتخابات الرئاسية، ووقف البعض أمام بايدن وهم يصيحون منتقدين دعمه لـ “إسرائيل”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس أن انيل شيلين وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت استقالتها من منصبها احتجاجاً على تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وإمداد الولايات المتحدة لكيان الاحتلال بالأسلحة.

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